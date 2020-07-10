Oğluyla yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Emine Acar (81), oğluyla birlikte yaşadığı evinde ölü bulundu. Acar'ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Akçaalan Mahallesi'nde annesi Emine Acar ile birlikte yaşayan Zeki Acar, saat 15.30 sıralarında, eve gelince zile basmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Acar, annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Acar'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının da incelemesinin ardından Acar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emine Acar'ın kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.