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Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu

6 saat önce

Adana'da oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu.

Adana'da oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yanına gelen kardeşi Erol G'nin (33) tuhaf davrandığını fark eden Karslılar Mahallesi'nde oturan ablası, yakınlarını arayarak kardeşinin, annesi Durdu G. (64) ile kaldığı evi kontrol etmelerini istedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Durdu G'yi hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Durdu G'nin başına sert sicimle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erol G. gözaltına alındı, evde inceleme yapan polis ekipleri pencere camlarının kırık olduğunu tespit etti.

Zanlının ruhsal durumunun bozuk olduğu ve madde kullandığı, daha önce de annesiyle tartışıp eve zarar verdiği, ikili arasında dün akşam da kavga çıktığı iddia edildi.

Anne Durdu G'nin bir süre önce evden ayrıldığı ancak dün geri döndüğü öne sürüldü.

Bu arada, olay yerine gelen ailenin yakınları, polis ve gazetecilere tepki gösterdi.

Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:39 Kaynak: AA
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