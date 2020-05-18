Oğluyla yaşayan yüzde 65 engelli kadın yardım bekliyor - Son Dakika

Hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım isteyen Dinç, "Devlet büyüklerinden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Oğlum iş bulamadığı için çalışamıyor. Yardımlarla geçiniyoruz. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Tek isteğim kiradan kurtulmak, bir eve sahip olmak? dedi.

MERSİN'de işsiz oğluyla yaşayan yüzde 65 engelli Hamiyet Dinç (46), kirayı ödeyemedikleri için hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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