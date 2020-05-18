OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında 18 bin 545 personelimiz hazır bulunuyor. Havadan destek sağlanması için de 6 idare helikopterinin yanı sıra 25 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak görev yapacak" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık yüzde 27'si ormanlarla kaplı Türkiye'de son 10 yıllık verilere göre yıllık ortalama, çıkan yangın sayısının 2 bin 209, yangından zarar gören alanın ise 7 bin 330 hektar olduğunu bildirdi. Karacabey, yangınların yüzde 80'den fazlasının insan kaynaklı olduğunu ve bu yangınlarda büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Son 10 yılda yangınlardan etkilenen 73 bin 302 hektarlık alanın tamamını ormanlaştırdık" dedi.

'YANGINA İLK MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKAYA KADAR İNDİ'

Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğuna dikkat çeken Karacabey, bu kapsamda ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) izleme çalışmaları yapıldığını bildirdi. Mevsimsel olarak risk taşıyan özellikle Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde Mayıs ve Kasım ayları arasında bir teyakkuz halinde olduklarını belirten Karacabey, ihbar anında alanlara müdahalede bulunmak için de 1140 noktada konuşlanmış ekiplerin bulunduğunu ifade etti. Verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde ortalama yangına ilk müdahale süresini 16 yılda 12 dakikaya indirildiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makineleri dahil toplam 2 bin 597 aracımız ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur olmak üzere 18 bin 545 personelimiz hazır bulunuyor. Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için de 6 idare helikopterinin yanı sıra 25 yangın söndürme helikopteri ve 2 amfibik uçak görev yapacak."