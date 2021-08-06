OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi - Son Dakika

"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye 'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

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