OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı - Son Dakika
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OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı

26.05.2022 11:35
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenlediklerini bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenlediklerini bildirdi.

Karacabey, yaptığı açıklamada, tatbikat kapsamında 20 ilden 808'i gönüllü olmak üzere 4 bin 939 personel, 16'sı hava olmak üzere toplam 900 aracın görev aldığını belirtti.

Tatbikatla yangınlara karşı hazırlıklarını gözden geçireceklerini aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak AFAD ile koordineli gerçekleştireceğimiz bu tatbikatların amacı; yaz döneminde farklı il ve ilçelerde meydana gelebilecek orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale, yangından etkilenen alanlarda tahliye planlamaları, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi, bölgeye gönderilecek ayni ve nakdi yardımların koordinasyonu, aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesini sağlamak."

Geçen yıl yaşanan akut durumun bu yıl da yaşanma ihtimaline karşılık alınan önlem ve hazırlık çalışmalarında sona gelindiğinin altını çizen Karacabey, AFAD ile yapılan tatbikatların da bu anlamda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Karacabey, orman yangınlarında kullanılacak hava ve kara gücü ekipmanları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Bu yıl 21 bin personel, 1359 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracından oluşan kara gücüne ek olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ait 25 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 185 dozer, 12 su tankeri, 25 greyder, 1913 adet ekskavatör ve 229 treyler rezerv güç de gerekmesi halinde orman yangınları için kullanılacak."

OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı

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Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı Büyük orman yangını tatbikatı Muğla'da başladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı - Son Dakika


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