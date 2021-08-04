OGM: 5 ildeki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

OGM: 5 ildeki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) 39 ilde çıkan 174 orman yangınından 160'ının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 14 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 04 Ağustos 2021 tarihleri arasında 39 ilde 174 orman yangını çıktığı bildirildi. Bu yangınlardan 160'ının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5250 personel mücadelede görev yapmaktadır" denildi.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, -