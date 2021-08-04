OGM'den helikopter kiralamak için izin isteyen Uysal'a yanıt: "İzin gerekliliği söz konusu değildir" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, "Yangın helikopteri kiralayabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığından izin istedik, izin bekliyoruz" ifadelerine izin isteme gerekliliğinin söz konusu olmadığı yanıtı verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Ümit Uysal, resmi sosyal medya hesabından, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak bir yangın helikopteri kiralayabilmek için her türlü bağlantı ve teyitleşmeyi tamamladık. Mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığından izin istedik, izin bekliyoruz" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ise Ümit Uysal'ın söz konusu tweeti etiketlenerek, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi'ne bilgi verilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA