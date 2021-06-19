OGM'den her babaya bir fidan - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), babalarına anlamlı bir hediye vermek isteyenler için ücretsiz fidan sahiplenme veya ücretli fidan bağışlama imkanı verdi.

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor. OGM, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için orman mühendisi baba ile kızının hikayesini anlatan duygusal bir film hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı film kısa sürede büyük ilgi gördü.

BAĞIŞ SERTİFİKASI VERİLİYOR

Babalarına anlamlı bir hediye vermek isteyenler için www.babaminfidani.com internet sitesi hazırlandı. Ücretsiz fidan sahiplenenlere veya ücretli fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.