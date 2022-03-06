OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek - Son Dakika
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OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek

06.03.2022 12:29
OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kadın istihdamını desteklemek amacıyla 2010 yılında başlattıkları mikro kredi projesiyle bugüne kadar binden fazla kadına 8,5 milyon TL destek olduklarını kaydetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kadın istihdamını desteklemek amacıyla 2010 yılında başlattıkları mikro kredi projesiyle bugüne kadar binden fazla kadına 8,5 milyon TL destek olduklarını kaydetti.

Orman varlıklarını koruyan, geliştiren ve bunu yaparken orman köylüsünün refahını da artırmak için çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında geliştirilen mikro krediler ile orman köylüsü kadınlara destek olmaya devam ediyor. 2010 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar bin 95 kadına destek verdiklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan, dar gelirli orman köylüsü kadınlara imkan sağlamak ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla mikro kredi projemizi başlattık. 11 yıldır devam eden proje kapsamında binden fazla kadına 8.5 milyon TL destek olduk. Bugüne kadarki mikro kredi desteklerini, şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinası, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, üzüm sıkma makinası, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi girişimler için sağladık" dedi.

GÖNÜLLÜK SİSTEMİNDE 66 BİN 707 KİŞİ YER ALIYOR

Karacabey, "Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen 4 bin 552 kadın personelimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye için üretiyor, yeşil vatan için birlikte savaşıyoruz. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele açısından oluşturduğumuz gönüllülük sisteminde bugün 66 bin 707 kişi yer alıyor. Bunların 3 bin 12'sini kadın gönüllülerimiz oluşturuyor" ifadelerini kullandı.


OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek
OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek
OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek
YORUMLAR
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Orman Genel Müdürlüğü, Türk Lirası, Karacabey, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: OGM'den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek - Son Dakika
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