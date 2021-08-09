OGM'den, 'Ormanspor' iddiasına yalanlama - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Genel Müdürlüğün bütçesinden Orman spor Kulübü'ne 40 milyon TL kaynak aktarıldığı iddiasını yalanladı.

OGM, CHP'li Murat Emir'in TBMM gündemine taşıdığı Ormanspor Kulübü'ne 40 milyon TL kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin açıklama yayımladı. 40 milyon TL rakamının gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü , ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi, çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, çevre ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla kanun gereği birçok eğitim ve sosyal amaçlı faaliyet yürütmektedir.

Başta orman yangınları olmak üzere, sporseverlere orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamak için eğitim ve bilinçlendirici faaliyetlerde kullanılmak üzere, ilgili kanun gereği sadece basketbol değil farklı spor dallarında faaliyet gösteren Anadolu'nun farklı illerinde bulunan orman spor kulüplerine yardım sağlanmaktadır. 2021 yılında bugüne kadar toplam 15 milyon TL yardım yapılmıştır. Bunlardan Ankara'da faaliyet gösteren Ankara Orman ve Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin erkek ve kadın Basketbol Süper Ligi'nde faaliyet gösterdiği, transfer edilen oyuncuları kulübün kendi yönetimi ve teknik heyeti inisiyatifinde olduğu, Genel Müdürlüğümüz ile bir ilgisinin olmadığı dolayısıyla bu haberler ile ortaya atılan bilgiler gerçeklikten uzaktır."