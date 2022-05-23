OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), yangın söndürme havuzlarına girilmesinin engellenmesi için her türlü tedbirin alınmasına rağmen üzücü olaylar yaşandığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

OGM'den yapılan açıklamada, yangın sırasında araçlara su temin etmek için kullanılan havuzlar ve göletlerde tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın bazı üzücü olaylar yaşandığına işaret edildi.

Geçen günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu uyarısı yinelendi.

Açıklamada, ormanların yüzde 55'inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı ifade edilerek, OGM'nin orman yangınları sırasında doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan müdahalede araçların su alabilmeleri için yangın havuzu ve gölet inşa ettiği belirtildi.

Ülke genelinde 4 bin 580 yangın havuzu ve göleti bulunduğu, bu alanların bakımlarının düzenli yapıldığı, inşa edilen tüm yapıların etrafının dikenli tel örgüyle çevrildiği ve kapılarının kilitlendiği bildirildi.

Açıklamada, yapı etrafına uyarıcı tabelalar asıldığı, ayrıca havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar yapıldığı kaydedildi.

Bu önlemlere rağmen vahim durumların yaşandığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.