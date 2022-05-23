OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması

23.05.2022 10:31
OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), yangın söndürme havuzlarına girilmesinin engellenmesi için her türlü tedbirin alınmasına rağmen üzücü olaylar yaşandığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), yangın söndürme havuzlarına girilmesinin engellenmesi için her türlü tedbirin alınmasına rağmen üzücü olaylar yaşandığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

OGM'den yapılan açıklamada, yangın sırasında araçlara su temin etmek için kullanılan havuzlar ve göletlerde tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın bazı üzücü olaylar yaşandığına işaret edildi.

Geçen günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu uyarısı yinelendi.

Açıklamada, ormanların yüzde 55'inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı ifade edilerek, OGM'nin orman yangınları sırasında doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan müdahalede araçların su alabilmeleri için yangın havuzu ve gölet inşa ettiği belirtildi.

Ülke genelinde 4 bin 580 yangın havuzu ve göleti bulunduğu, bu alanların bakımlarının düzenli yapıldığı, inşa edilen tüm yapıların etrafının dikenli tel örgüyle çevrildiği ve kapılarının kilitlendiği bildirildi.

Açıklamada, yapı etrafına uyarıcı tabelalar asıldığı, ayrıca havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar yapıldığı kaydedildi.

Bu önlemlere rağmen vahim durumların yaşandığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması
OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması
OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması

YORUMLAR
500
Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2) Yangın söndürme havuzuna düşen Hatice, hayatını kaybetti (2)
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: OGM'den yangın söndürme havuzlarına girilmemesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement