OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu! - Son Dakika
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OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!

01.04.2022 21:02

Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınları yeniden gündeme geldi. Bugün Muğla, Sakarya, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de çıkan yangınlar korkuturken OGM'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan uyarıda, "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadelerine yer verildi.

OGM'den yapılan uyarıda, "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadelerine yer verildi.

Havalar ısındı, orman yangınları başladı! OGM, hafta sonu için tehlikeye dikkat çekti

3 İLÇEDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

OGM'den yapılan açıklamada, "Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022'de (Cuma günü) orman yangınları yaşanmıştır. Muğla Milas yangını, ekiplerimizin erken müdahalesi ve yoğun çabası ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimizin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Havalar ısındı, orman yangınları başladı! OGM, hafta sonu için tehlikeye dikkat çekti

HAFTA SONUNA DİKKAT

Hafta sonuna dikkat çekilen açıklamada, "Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112'i arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz." denildi.

Havalar ısındı, orman yangınları başladı! OGM, hafta sonu için tehlikeye dikkat çekti
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