OGM Müdürü Karacabey: Heybeliada'daki yangını minimum hasarla atlattık - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Heybeliada'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin rekor bir sürede müdahale ettiğini belirterek, "5 hektarlık alanın etkilendiği yangını minimum hasarla atlattık" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam İstanbul Heybeliada'da çıkan yangına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangının yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındığını kaydeden Karacabey, yangının Heybeliada Ruhban Okulu ve yerleşim yerlerine herhangi bir zarar vermeden kısa sürede söndürüldüğünü belirtti. Karacabey, "Dün 17.07 sularında Heybeliada'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerimiz rekor bir sürede müdahale etti. 2003'te 40 dakika civarında olan orman yangınına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdük. 2023'te bu süreyi 10 dakika olarak hedeflerken bugünkü yangına 3 dakika gibi kendi hedefimizi de aşan bir sürede müdahalede bulunduk. 1 İHA, 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 40 Orman Genel Müdürlüğü personeli ve 17 diğer bölgelerden sevk edilen arazöz ile yaklaşık 2.5 saatte yangını kontrol altına almayı başardık. 5 hektarlık alanın etkilendiği yangını minimum hasarla atlattık" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK DESTEK OLDU'

Yangında orman içindeki yaban hayatının da etkilendiğini tahmin ettiklerini belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Yangının yerleşim yerlerine herhangi bir zarar vermemesi ve insani can kaybı olmaması tek tesellimiz. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı ve emniyet güçlerimiz tarafından şüpheli bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Saat 19.45 civarında ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınan yangına Heybeliada'daki vatandaşlarımız da büyük destek oldu. Biz her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Vatandaşlarımızı sorumluluk almaya davet ediyoruz."

ANKARA, -