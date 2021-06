OGM'nin 2023 hedefi, orman varlığını yüzde 30'a çıkarmak - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak her yıl ülkemize ortalama 300 milyon yeni fidan kazandırıyoruz. 2023 hedefimiz ise orman varlığımızı yüzde 30'a çıkarmak ve 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Karacabey, ağaçların sadece oksijen üretmediğini, aynı zamanda suyu koruyup, selleri ve erozyonu önlediğini, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmayı sağladığını söyledi. Karacabey, "Dünya genelinde 1,6 milyon insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Buna karşın her yıl dünyamızda ortalama 13 milyon hektarlık orman varlığı yangınlar veya çeşitli sebeplerden zarar görüyor. Ülkemiz ise dünya genelinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Türkiye'de 22,9 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. OGM olarak her yıl ülkemize ortalama 300 milyon yeni fidan kazandırıyoruz. 2023 hedefimiz ise orman varlığımızı yüzde 30'a çıkarmak ve 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" dedi.Orman varlığı için en büyük tehlikenin yangınlar olduğuna dikkat çeken Karacabey, "Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde orman yangını yaşanıyor. Bu yangınlar yüzde 88 oranında insan kaynaklı gerçekleşiyor. Halkımızı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ve okul çağındaki çocuklarımızı bilinçlendirmek için eğitim ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. 776 yangın gözetleme kulesi ve bu yıl kullanılacak biri yerli teknoloji olmak üzere 4 insansız hava aracı (İHA), 3 amfibik uçak, 30 su atar helikopter, 1 yönetim uçağı ve 6 idare helikopter ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1078 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 176 dozer, 501 diğer araç-iş bulunuyor. 10 bin 545'i yangın işçisi olmak üzere diğer teknik ve idari personelimiz ile birlikte yaklaşık 21 bin personel ve gönüllü orman savaşçıları ile birlikte orman yangınları ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.