OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı

26.05.2022 19:51

Yangın ihbarı üzerine bölgeye helikopter, arazöz, iş makinelerinin hareket etmesi Yangın tehdidi altındaki okuldan öğrencilerin tahliye edilmesi Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanlarının kurtarılması Jandarmanın yol kontrol noktaları oluşturması OGM'nin 4 ildeki orman...

Yangın ihbarı üzerine bölgeye helikopter, arazöz, iş makinelerinin hareket etmesi

Yangın tehdidi altındaki okuldan öğrencilerin tahliye edilmesi

Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanlarının kurtarılması

Jandarmanın yol kontrol noktaları oluşturması OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı

Adana'nın Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi kırsalında, senaryo gereği, orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 400 personel, arazöz ve iş makineleri ile helikopter ve İHA yönlendirildi.

Güvenlik güçleri belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak yol güvenliğini sağladı. Bir ilköğretim okulunda yangından etkilenen çocuklar tahliye edildi. Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanları da kurtarıldı.

Tatbikat içeriğinde yola kaya düşmesi, vatandaşlara kumanya dağıtılması, vatandaşların güvenli bölgelerde geçici olarak barınması için çadır kurulması, dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık kuruluşlarına nakli gibi durumların canlandırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle orman yangını söndürüldü, tatbikat sorunsuz tamamlandı.

OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı
OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı
OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı
OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı

YORUMLAR
500
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı Adana'da orman yangını kontrol altına alındı 4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2) 4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 20:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement