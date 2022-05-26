Yangın ihbarı üzerine bölgeye helikopter, arazöz, iş makinelerinin hareket etmesi

Yangın tehdidi altındaki okuldan öğrencilerin tahliye edilmesi

Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanlarının kurtarılması

Jandarmanın yol kontrol noktaları oluşturması OGM'nin 4 ildeki orman yangınları müdahale tatbikatı tamamlandı

Adana'nın Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi kırsalında, senaryo gereği, orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 400 personel, arazöz ve iş makineleri ile helikopter ve İHA yönlendirildi.

Güvenlik güçleri belirlenen bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak yol güvenliğini sağladı. Bir ilköğretim okulunda yangından etkilenen çocuklar tahliye edildi. Yangından etkilenen mahalle sakinleri ve hayvanları da kurtarıldı.

Tatbikat içeriğinde yola kaya düşmesi, vatandaşlara kumanya dağıtılması, vatandaşların güvenli bölgelerde geçici olarak barınması için çadır kurulması, dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık kuruluşlarına nakli gibi durumların canlandırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle orman yangını söndürüldü, tatbikat sorunsuz tamamlandı.