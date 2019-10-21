Son Dakika Haberleri: OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor
Son Dakika Ekonomi OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor

OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor

18 dakika önce

?Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç yarın başlayacak.

OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor, System.String[]

?Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç yarın başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı OGM'den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımına ilişkin başvurular 7 Ekim'de tamamlanmıştı. Personel alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavlar etaplar halinde yarından itibaren yapılacak. Sözleşmeli orman mühendisi ve orman muhafaza memuru kadroları için gerçekleştirilecek sınavların yerleri ve tarihleri ilan edildi.

Orman mühendisi pozisyonunda istihdam edilecekler için Ankara'da, orman muhafaza memuru alımları için Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Muğla'da sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek.

Adayların sınava gelirken kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve erkek adaylar için askerlik durum belgelerini getirmeleri gerekiyor.

Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususlarının değerlendirileceği spor parkurunda uygulamalı sınav yapılacağından adayların eşofman ve spor ayakkabı bulundurmaları önem taşıyor.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ekim, kasım ve aralık aylarında devam edecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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