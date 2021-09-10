Son dakika! Orman Genel Müdürlüğü: "Orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Taşağıl ve Zerk bölgelerinde devam eden orman yangınlarına 10 yer ekibi ve 160 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Antalya Taşağıl ve Zerk bölgelerine 1 uçak, 8 helikopter, 1 dozer, 40 arazöz, 10 yer ekibi ve 160 personel sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)