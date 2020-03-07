OGM Ormanspor 64-82 Türk Telekom - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor 64-82 Türk Telekom - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor 64-82 Türk Telekom

7 saat önce

Karşılaşmaya Fall'un boyalı alanda etkili oyunuyla başlayan Türk Telekom, Johnson ve Metin Türen ile skor üretti ve ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

OGM Ormanspor 64-82 Türk Telekom, System.String[]

Karşılaşmaya Fall'un boyalı alanda etkili oyunuyla başlayan Türk Telekom, Johnson ve Metin Türen ile skor üretti ve ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.


İkinci periyotta potasını iyi savunan Türk Telekom'da Polat Kaya ve Kadji de skora katkı verdi. OGM Ormanspor'da ise Babic, Caner Ercan ve Warren, kritik basketlerle takımlarını oyunda tutmaya çalıştı. Soyunma odasına Türk Telekom'un 47-34 üstünlüğünde gidildi.


Türk Telekom, üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında OGM Ormanspor'a sadece 2 sayı atma şansı tanıdı. Ev sahibi ekip, Hagins ile oyuna tutunmaya çalışırken; Türk Telekom, oyunda olduğu zamanlarda Fall'u boyalı alanda iyi değerlendirdi. Son çeyreğe Türk Telekom'un 64-49 üstünlüğüyle girildi.


Dördüncü periyoda Warren ve Kadir Bayram'ın basketleriyle başlayan OGM Ormanspor, skoru 64-53'e getirerek rakibine mola aldırdı. Türk Telekom, molanın ardından Fall, Kadji ve Şafak Edge ile skoru değiştirdi. Maç boyunca üstün oynayan Türk Telekom, karşılaşmayı 82-64 kazandı.


Salon: Ankara


Hakemler: Can Mavisu, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik


OGM Ormanspor: Caner Ercan 6, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 4, Cevher Özer 4, Warren 15, Hagins 17, Kadir Bayram 8


Türk Telekom: Johnson 13, Metin Türen 11, Fall 8, Enes Berkay Taşkıran 8, Campbell 6, Polat Kaya 14, Şafak Edge 8, Akif Egemen Güven 4, Kadji 10, Ercan Bayrak, Efe Beşok, Burak Gözeneli


1. Periyot: 17-25


Devre: 34-47


3. Periyot: 49-64


Türk Telekom, Caner Ercan, Polat Kaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM Ormanspor 64-82 Türk Telekom - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]