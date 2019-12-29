OGM Ormanspor 70-86 Pınar Karşıyaka - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor 70-86 Pınar Karşıyaka - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor 70-86 Pınar Karşıyaka

6 saat önce

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip James ve Cevher Özer'in 3 sayılık basketleriyle skor üretti.

OGM Ormanspor 70-86 Pınar Karşıyaka, System.String[]

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip James ve Cevher Özer'in 3 sayılık basketleriyle skor üretti. Hücumda etkili olan ve pota altını iyi savunan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 15-8 önde geçti. Hızlı hücumlarında Birsen ve Crocker ile skor üreten Pınar Karşıyaka, periyodu 26-17 önde tamamladı.


İkinci periyoda etkili başlayan OGM Ormanspor, Dorukhan Engindeniz'in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 5'e indirdi: 22-27. Bu periyotta Ormanspor, Karşıyaka'nın hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı. İki takımında da dış atışlarla sayı üretmeye çalıştığı periyot sonucunda Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-35 önde girdi.


3. periyotta Kikanovic, Babic ve Dorukhan ile hücumda etkili olan Ankara temsilcisi, 26. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 51-54. Taylor'ın 3 sayılık basketiyle


28. dakikada farkı, skor 51-61'de tekrar 10 sayıya çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 65-53 önde tamamladı.


4. periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı üretemeyen OGM Ormanspor, 35. dakikaya 17 sayı geride girdi: 55-72. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 86-70 kazandı.


Salon: Ankara


Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak


OGM Ormanspor: Kloof 6, Kikanovic 22, James 5, Cevher Özer 11, Warren 7, Caner Ercan 5, Kadir Bayram, Babic 3, Dorukhan Engindeniz 11, Mert Alemdar


Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 15, Crocker 8, Morgan 10, Taylor 15, M'Baye 11, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 3, Kennedy 16, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu, Onuralp Bitim 5, Görkem Doğan


1. Periyot: 17-26


Devre: 35-43


3. Periyot: 53-65


Körfez İşbirliği Konseyi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:45 
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