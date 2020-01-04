OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

6 saat önce

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi.

OGM Ormanspor 72-80 Beşiktaş Sompo Sigorta, System.String[]

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Babic'in basketiyle ilk çeyreğin son 2 dakikasına 20-14 üstünlükle giren ev sahibi takım, periyodu 26-20 önde tamamladı.


İkinci periyoda iyi başlayan ve 14. dakikada skora denge (32-32) getiren Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 45-43 önde gitti.


Hücumda McKissic, İsmet ve Samet ile etkili olan siyah beyazlı takım, son çeyreğe 9 sayılık (58-67) avantajla girdi.


Final periyodunda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmayı 80-72 kazandı.


Salon: Ankara


Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural


OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3, Kadir Bayram, Caner Ercan, Mert Alemdar


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, McKissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Sabahattin Can Göndür


1. Periyot: 26-20


Devre: 43-45


3. Periyot: 58-67


Beş faulle çıkan: 39.41 Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş Sompo Sigorta)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Burak Can Yıldızlı, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:09 
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