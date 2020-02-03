OGM Ormanspor 84-75 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor 84-75 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor 84-75 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

6 saat önce

Karşılaşmanın başında Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer ve Kikanovic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan OGM Ormanspor, Warren'ın da pota altından skora katkısıyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti.

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Karşılaşmanın başında Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer ve Kikanovic'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan OGM Ormanspor, Warren'ın da pota altından skora katkısıyla 5. dakikayı 13-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla boyalı alandan sayılar bulan OGM Ormanspor, 8. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 24-8. Başkent temsilcisi üstün bir oyun sergilediği ilk çeyreği 28-13 önde tamamladı.


İkinci periyoda iyi başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Upshaw'ın liderliğinde farkı 14. dakikada 8 sayıya indirdi: 31-23. Periyodun dengeli geçen kalan bölümünde konuk ekibin savunmasını dış atışlarla aşmaya çalışan OGM Ormanspor, Dorukhan'ın 20 sayıyla oynadığı ilk yarıyı 49-41 üstün bitirdi.


Üçüncü periyotta iyi savunmasını sürdüren konuk ekip, Andrews ve Saffold ile basketler üreterek maça ortak oldu. İstanbul temsilcisi, çeyreğin son dakikasında farkı bir sayıya (62-61) kadar eritirken, final periyoduna bu skorla girildi.


Dördüncü periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Daha sonra tempoyu yükselten Ankara ekibi, 36. dakikada Kikanovic'in smaç basketiyle skoru 76-70'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 84-75 kazandı.


Salon: Ankara


Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu


OGM Ormanspor: Kikanovic 13, Babic 6, Dorukhan Engindeniz 20, Cevher Özer 13, Warren 14, Caner Ercan 2, Kloof 10, Hagins 6, Kadir Bayram, Mert Alemdar


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 29, Arda Erdoğan, Mert Celep 13, Upshaw 15, Yiğit Can Vardal 2, Kaan Sarıaslan, Cengizhan İvedi 3, Uğur Hortum


1. Periyot: 28-13


Devre: 49-41


3. Periyot: 62-61


Körfez İşbirliği Konseyi, Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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