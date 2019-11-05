Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, A3 Basket'i konuk edecek!
Son Dakika Spor OGM Ormanspor, A3 Basket'i konuk edecek!

OGM Ormanspor, A3 Basket'i konuk edecek!

7 saat önce

İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

OGM Ormanspor, A3 Basket'i konuk edecek!, System.String[]

İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23 
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