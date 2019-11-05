OGM Ormanspor, A3 Basket'i konuk edecek!
7 saat önce
İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23
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