OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Stanton Kidd ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 28 yaşındaki ABD'li forvet Stanton Kidd ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanton Kidd ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.