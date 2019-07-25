Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti
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OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.

OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında ilk turda seçildikten sonra Dallas Wings forması giyen Arike Ogunbowale'yi transfer etti." ifadesi kullanıldı.
1,73 metre boyundaki Arike Ogunbowale, 1 numara pozisyonunda oynuyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:43 Kaynak: AA
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