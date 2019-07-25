OGM Ormanspor, Arike Ogunbowale'yi transfer etti
2 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:43 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında ilk turda seçildikten sonra Dallas
Wings forması giyen Arike Ogunbowale'yi transfer etti." ifadesi kullanıldı.
1,73 metre boyundaki Arike Ogunbowale, 1 numara pozisyonunda oynuyor.
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