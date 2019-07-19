Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı
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OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı

2 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.

OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır." ifadesi kullanıldı.
Caner Ercan, forvet pozisyonunda oynuyor.
Caner Ercan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:40 Kaynak: AA
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