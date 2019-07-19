OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı
2 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:40 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan
ile yeniden anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır." ifadesi kullanıldı.
Caner Ercan, forvet pozisyonunda oynuyor.
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