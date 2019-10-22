OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak
26 dakika önce
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.
İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.
Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın! Ronaldo'nun Instagram hesabını kiralamak için 100 milyon euro teklif ettiler 2019 Ballon d'Or adayları açıklandı