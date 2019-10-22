Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak
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OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak

26 dakika önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.

OGM Ormanspor, CCC Polkowice'yi ağırlayacak, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Polonya, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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