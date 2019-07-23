OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı
44 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 36 yaşındaki oyuncu Cevher Özer'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:29 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 36 yaşındaki oyuncu Cevher Özer'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon
Belediyespor'da geçiren Cevher Özer'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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