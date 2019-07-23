Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı
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OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı

44 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 36 yaşındaki oyuncu Cevher Özer'i transfer etti.

OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 36 yaşındaki oyuncu Cevher Özer'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren Cevher Özer'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:29 Kaynak: AA
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