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OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!
6 saat önce
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47
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