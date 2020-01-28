OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede! - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede! - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!

6 saat önce

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor, çeyrek final için parkede!, System.String[]

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.


Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.


Olympiakos, Yunanistan, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47 
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