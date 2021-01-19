OGM Ormanspor'da hedef, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası grubundan lider çıkmak

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur, FIBA Avrupa Kupası'nda ev sahipliği yapacakları B Grubu maçlarını kazanarak üst tura lider yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Alper Durur, zorlu bir grupta yer aldıklarını dile getirdi.

İsrail'in son şampiyonu Ramla ve Macaristan'ın güçlü takımı Aluinvent DVTK'yle mücadele edeceklerini aktaran Durur, "İsveç ekibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gruptan çekildi. Bu nedenle maçlar 3 takım arasında oynanacak. Gruba Ramla'yla oynayacağımız önemli maçla başlayacağız. Ramla, biri milli takım forması giyen dört ABD'li oyuncuya sahip. Gruptaki iki maçımızı da kazanıp, lider olarak üst tura çıkmak istiyoruz. Birbirine denk takımların olduğu bir grup." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Nilay Kartaltepe ise grubun zorluğuna dikkati çekerek, "Maçlar Ankara'da olduğu için çok mutluyuz. Grubumuzdan bir takım çekildi. İki takım gruptan çıkacak ama biz lider olarak adımızı üst tura yazdırmayı amaçlıyoruz. Ramla flaş transferler yaptı. İlk önce onları yenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

B Grubu'nda OGM Ormanspor, 21 Ocak Perşembe günü Ramla'yla, 22 Ocak Cuma günü ise Aluinvent DVTK takımıyla karşılaşacak.