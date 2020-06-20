Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kadir Bayram ile yeni sezonda da beraberiz. OGM Ormanspor ailesine tekrar hoş geldin Kadir" ifadelerine yer verildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kadir Bayram ile yeni sezonda da beraberiz. OGM Ormanspor ailesine tekrar hoş geldin Kadir" ifadelerine yer verildi.
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20.06.2020 22:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM Ormanspor'da Kadir Bayram'a yeni sözleşme - Son Dakika