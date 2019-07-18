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OGM Ormanspor'da transfer

43 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ekibimiz geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren eski basketbolcumuz Dorukhan Engindeniz ve Gaziantep Basketbol'da geçiren Kadir Bayram'ı kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:40 Kaynak: AA
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