OGM Ormanspor'da transfer
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:40 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ekibimiz geçen sezonu Afyon
Belediyespor'da geçiren eski basketbolcumuz Dorukhan Engindeniz ve Gaziantep
Basketbol'da geçiren Kadir Bayram'ı kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
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