OGM Ormanspor'da transfer
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Warren'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:26 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Warren'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Almanya
'nın Eisbaren Bremerhaven takımında geçiren Chris Warren'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
İki numara pozisyonunda oynayan Warren, Türkiye
'de daha önce Uşak Sportif
, Yeşilgiresun Belediye ve Bahçeşehir Koleji formalarını giymişti.
ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua okundu Motosikletli maganda tehlikeli gösterisini sosyal medyada yayınladı Alman vekil Cansu Özdemir, PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak! Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar