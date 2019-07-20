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OGM Ormanspor'da transfer

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Warren'i transfer etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Warren'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Almanya'nın Eisbaren Bremerhaven takımında geçiren Chris Warren'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
İki numara pozisyonunda oynayan Warren, Türkiye'de daha önce Uşak Sportif, Yeşilgiresun Belediye ve Bahçeşehir Koleji formalarını giymişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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