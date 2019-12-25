OGM Ormanspor deplasmanda fark attı - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor deplasmanda fark attı - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor deplasmanda fark attı

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir TabakBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris...

OGM Ormanspor deplasmanda fark attı, System.String[]

Salon: Adana Atatürk


Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak


Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21


OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 12, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Aysel Esila Ataman, Nilay Karatepe 3, Pelin Derya Bilgiç 19, Leedham 7, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 43, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan 2


1. Periyot: 16-19


Devre: 37-52


3. Periyot: 54-77


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Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Koputan, Turgut Işık, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 
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