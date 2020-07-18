OGM Ormanspor, Dwight Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı
Başkent ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Hardy ve Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Son olarak Bahçeşehir Koleji adına mücadele eden 33 yaşındaki ABD'li Hardy, Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray formalarını da giymişti.
1990 doğumlu Erol Can Çinko ise son olarak Gaziantep Basketbol'da görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:33
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