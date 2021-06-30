OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda kadro şekilleniyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Bruce Massey ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol A takımımızda kadromuz şekillenmeye başladı. Tecrübeli guard Bruce Massey ile 1 yıllık anlaşma sağladık." ifadeleri kullanıldı.
Başantrenörlüğe Volkan Başaran'ı getiren başkent temsilcisi, Kerem Aydan Özel, Berkay Genç, Barış Erlim ve Alican Güney'le de sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
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