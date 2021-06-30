OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda kadro şekilleniyor

Başantrenörlüğe Volkan Başaran 'ı getiren başkent temsilcisi, Kerem Aydan Özel, Berkay Genç, Barış Erlim ve Alican Güney'le de sözleşme imzalamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek basketbol A takımımızda kadromuz şekillenmeye başladı. Tecrübeli guard Bruce Massey ile 1 yıllık anlaşma sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Bruce Massey ile anlaştı.

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