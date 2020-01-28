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OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Olympiakos karşısında tur arayacak
6 saat önce
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.
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