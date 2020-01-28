OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Olympiakos karşısında tur arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Olympiakos karşısında tur arayacak - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Olympiakos karşısında tur arayacak

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

OGM Ormanspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Olympiakos karşısında tur arayacak, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Yunanistan'da yapılan ilk maçı Olympiakos, 72-64 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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