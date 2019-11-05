Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak
Son Dakika Spor OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında OGM Ormanspor, İsveç temsilcisi A3 Basket'i yarın ağırlayacak.

İlk 3 maçını kazanarak C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, grupta 3 maçını da kaybeden A3 Basket'i mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak.

Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak'ta internete erişim durduruldu
Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4'te 4 için sahaya çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]