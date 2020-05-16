OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki başarısı ile adını duyurmaya devam ediyor - Son Dakika

OGM Ormanspor Avrupa'nın en güçlü 12'nci takımı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve yakaladığı başarılarla adından söz ettiren OGM Orman Spor Kadın Basketbol takımı, Avrupa'nın en önemli basketbol sitesi tarafından yapılan değerlendirmede ön sıralarda yerini aldı.

OGM Ormanspor'un bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki başarısı hem Türkiye'nin hem de Orman Genel Müdürlüğü'nün Avrupa'da adını duyurmasını sağladı.

Bu başarı ile OGM Orman Spor Avrupa'nın en önemli basketbol sitesi olarak kabul edilen Eurobasket tarafından yapılan güç sıralamasında 100 takım arasında yer alarak, gücünü bir kez daha ortaya koydu. - ANKARA