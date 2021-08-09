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OGM: "Ormanspor için iddia edilen 40 milyon TL rakamı gerçeği yansıtmamaktadır" - Son Dakika

OGM: "Ormanspor için iddia edilen 40 milyon TL rakamı gerçeği yansıtmamaktadır"

09.08.2021 23:53
OGM:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ormanspor'un bütçesinin 40 milyon TL olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman spor'un bütçesinin 40 milyon TL olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM, CHP'li Murat Emir'in TBMM gündemine taşıdığı Ormanspor Kulübü'ne 40 milyon TL kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. 40 milyon TL rakamının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ve orman yangınlarının söndürülmesi ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi, çocuk ve gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, çevre ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla kanun gereği birçok eğitim ve sosyal amaçlı faaliyet yürütmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere, sporseverlere orman sevgisi çevre bilinci aşılamak için eğitim ve bilinçlendirici faaliyetlerde kullanılmak üzere, ilgili kanun gereği, sadece basketbol değil, farklı spor dallarında faaliyet gösteren, Anadolu'nun farklı illerinde bulunan Orman Spor kulüplerine yardım sağlamaktadır. 2021 yılında bugüne kadar toplam 15 milyon TL yardım yapılmıştır. Bunlardan Ankara'da faaliyet gösteren Ankara Orman ve Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin Erkek ve Kadın Basketbol Süper Ligi'nde faaliyet gösterdiği, transfer edilen oyuncuları kulübün kendi yönetimi ve teknik heyetin inisiyatifinde olduğu, Genel Müdürlüğümüzle bir ilgisinin olmadığı, dolayısıyla bu haberler ile ortaya atılan bilgiler gerçeklikten uzaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesinde gösterilen 1000 TL 'İz Ödenek' muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan kara ve hava araçları için toplam 1.5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

OGM: Ormanspor için iddia edilen 40 milyon TL rakamı gerçeği yansıtmamaktadır

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Türk Lirası, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OGM: 'Ormanspor için iddia edilen 40 milyon TL rakamı gerçeği yansıtmamaktadır' - Son Dakika


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