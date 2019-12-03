Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak
Son Dakika Spor OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak

6 saat önce

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda karşılaşacak, System.String[]

Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.


OGM Ormanspor, 5 maçta aldığı 4 galibiyetle C Grubu'nun zirvesinde, Bellona Kayseri Basketbol ise 3 galibiyetle 3. sırasında yer alıyor.


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarında ilk 2 sırayı alan 20 takımın yanı sıra en iyi 4 üçüncü de tur atlayacak.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 
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