Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, Johannah Leedham Warner'i transfer etti
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OGM Ormanspor, Johannah Leedham Warner'i transfer etti

16 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Johannah Leedham Warner'i renklerine bağladı.

OGM Ormanspor, Johannah Leedham Warner'i transfer etti, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Johannah Leedham Warner'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Polonya'nın Polkowice takımında geçiren Johannah Leedham Warner'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
1,80 metre boyundaki Leedham Warner, 3 numara pozisyonunda oynuyor.
Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 Kaynak: AA
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