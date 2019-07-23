OGM Ormanspor, Johannah Leedham Warner'i transfer etti
16 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Johannah Leedham Warner'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Johannah Leedham Warner'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Polonya
'nın Polkowice takımında geçiren Johannah Leedham Warner'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
1,80 metre boyundaki Leedham Warner, 3 numara pozisyonunda oynuyor.
Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı Klip çekiminde ünlü yönetmene şok hareket! "Sarışın olacağım" deyip seti terk etti Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı