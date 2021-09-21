OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, bu sezon yer alacakları FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda adlarından söz ettirmek istediklerini söyledi.

Durur, AA muhabirine yeni sezon çalışmalarını değerlendirdi.

Ligdeki 8-10 takımın birbirine denk durumda olduğunu belirten Durur, Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un iddialı kadrolar kurduğunu ancak kendilerinin de üst sıraları hedeflediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar mücadele eden göze hoş gelen bir basketbol oynamak istiyoruz. Takım iskeletini genel olarak koruduk ama üzücü ayrılıklar da yaşadık. Takviyeler yaptık. Daha önce Pelin Derya Bilgiç'i Galatasaray'a transfer ettik. Şimdi o takımda çok önemli roller oynuyor. Geçen sezon Alperi Onar parladı ve Fenerbahçe'ye transfer ettik. İnşallah o da iyi şeyler yapacak. Basketbol adamı olarak bu beni mutlu ediyor. Bu sezon da çok adayımız var. Birden fazla oyuncuyu parlatıp Türk basketbolunda iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada aile ortamı var. Sonuçta sporcular burada kendilerini rahat hissediyor. Burada onların iyi özelliklerini ön plana çıkartıp, eksiklerini gidererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başarılı oluyorsak ne mutlu bize."

"Avrupa'da yıl olarak baktığımızda yeni bir kulübüz"

Bu sezon da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini anımsatan Durur, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübe geldiğim ilk sene itibarıyla bizim Avrupa Kupası maceramız başladı. Avrupa'da yıl olarak baktığımızda yeni bir kulübüz. Buna rağmen Avrupa basketbolunda kuraya birinci torbadan girebilecek kadar iyi şeyler yaptık. Bence kurumumuz ve bizim için çok büyük gurur kaynağı. OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda bilinen ve çekinilen bir takım. Biz yine her sene olduğu gibi özellikle içerideki maçları kazanıp gruptan çıkmaya çalışacağız. Adımızdan söz ettireceğiz. Bu sene kuralar daha iyi olabilirdi. Üçüncü torbadan biraz zor bir takım geldi. Oyuncularıma ve ekibime güveniyorum."

Alper Durur, tecrübeli sporcu Nilay Kartaltepe'nin takım adına önemli bir figür olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir profesyonel, takıma çok iyi örnek oluyor. Hem saha içi ve dışında ondan alacağımız verimin maksimumunu almaya çalışacağız." dedi.

Kadro yapılanması hakkında

Tecrübeli başantrenör, bu sezonki kadro yapılanmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Enteresan bir uzun oyuncu aldık. Patlama yapabilecek bir oyuncu. 2 metrenin üzerinde bir boyu var. Tearia McCowan çok önemli yerlere gelecek bir isim. Çok inandığım bir oyuncu. Tecrübeli bir kısa aldık Daineille Robinson. O da Türkiye'yi tanıyan bir isim. Avrupalı oyuncu olarak geçen yıllardan uzak bir durumdayız. Çünkü bizim 2 yıllık oyuncumuz Angel Robinson emekli oldu. Bu da bütün planlarımızı bozdu. Tecrübeli bir Fransız oyuncu aldık. Babası Polonyalı olan ABD'li bir oyuncuyla anlaştık ama evrak işleri bitmediği için belirsizlik var. Geçen sene biz birçok maçımızı 3 yabancıyla kazandık. Bizim için takım olmak çok önemli. Çok karakterli çocuklarla çalışıyoruz. Yabancı oyuncu eksiğimiz var ama şartlara göre bakacağız."