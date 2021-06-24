OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer devam ediyor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, iç transferde iki oyuncusunun daha sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 6 sezondur takımda yer alan Damla Sezgin'le yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
Takımın tecrübeli isimlerinden Bircan Gökdemir'in de sözleşmesinin uzatıldığı aktarıldı.
Geçen sezon ligde çeyrek final oynayan OGM Ormanspor, takım kaptanı Nilay Kartaltepe'nin de sözleşmesini uzatmıştı.
Kaynak: AA
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