OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa macerası başlıyor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Ramla ile karşılaşacak.

B Grubu maçlarına Ankara'da ev sahipliği yapan OGM Ormanspor'un Ramla'yla Sait Zarifoğlu Spor Salonu oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Grubun ilk maçında Ramla dün, Macaristan'dan Aluinvent DVTK'yi 80-61 mağlup etti. İlk iki sırayı alacak ekiplerin üst tura çıkacağı grupta OGM Ormanspor son maçını ise 22 Ocak Cuma günü Aluinvent DVTK ile oynayacak.