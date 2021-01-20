OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa macerası başlıyor
20.01.2021 10:57
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Ramla ile karşılaşacak.
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Ramla ile karşılaşacak.
B Grubu maçlarına Ankara'da ev sahipliği yapan OGM Ormanspor'un Ramla'yla Sait Zarifoğlu Spor Salonu oynayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Grubun ilk maçında Ramla dün, Macaristan'dan Aluinvent DVTK'yi 80-61 mağlup etti. İlk iki sırayı alacak ekiplerin üst tura çıkacağı grupta OGM Ormanspor son maçını ise 22 Ocak Cuma günü Aluinvent DVTK ile oynayacak.
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