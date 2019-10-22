OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!

Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç 'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.

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