Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!
Son Dakika Spor OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!

OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!

20 dakika önce

Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.

OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!, System.String[]

Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.


İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.


Polonya, Ankara, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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