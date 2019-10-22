OGM Ormanspor, Polkowice'yi Ankara'da konuk edecek!
20 dakika önce
Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.
Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.
İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45
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