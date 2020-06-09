OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti - Son Dakika

OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır.

OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti, System.String[]

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'e OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz." denildi.

Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:47 

Son Dakika Spor OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti - Son Dakika Spor
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