Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'e OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz." denildi.
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9.06.2020 20:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti - Son Dakika