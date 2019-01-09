Son Dakika Haberleri: Ogm Ormanspor'un Avrupa'da Rakibi Beşiktaş

Ogm Ormanspor'un Avrupa'da Rakibi Beşiktaş

18 dakika önce

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

Ogm Ormanspor'un Avrupa'da Rakibi Beşiktaş, System.String[]
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ile karşılaşacak. Çukurova Basketbol play-off turunu maç yapmadan geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Avrupa, Beşiktaş, Spor
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