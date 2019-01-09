Ogm Ormanspor'un Avrupa'da Rakibi Beşiktaş
18 dakika önce
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.
Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası play-off turu rövanş maçında OGM Ormanspor, yarın bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş
'ı sahasında ağırlayacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, 83-59 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Eşleşmeyi geçecek takım son 16 turunda bir diğer Türk ekibi Çukurova
Basketbol ile karşılaşacak. Çukurova Basketbol play-off turunu maç yapmadan geçti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı
Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris