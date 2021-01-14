OGM Ormanspor'un rakiplerinden A3 Basket Umea, gruptan çekildi
14.01.2021 19:59
İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.
İsveç'in A3 Basket Umea takımı, OGM Ormanspor'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gruptan çekildiğini duyurdu.
OGM Ormanspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B grubu'nda yer alan İsveç ekibi A3 Basket Umea, takımda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle gruptan çekilme kararı aldı. Grubumuzdaki maçlar 3 takım arasında oynanacaktır. İsveç ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
Son Dakika Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk Son Dakika: Türkiye'de14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi Aşı sırasını kaçıranlar ne olacak? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı