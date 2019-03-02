Son Dakika Haberleri: Ogm Ormanspor'un Yeni Başkanı Şahin Aybal

Ogm Ormanspor'un Yeni Başkanı Şahin Aybal

46 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi.

Ogm Ormanspor'un Yeni Başkanı Şahin Aybal, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi.

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılan genel kurulda, Orman Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Aybal, kulübün yeni başkanı oldu.

Şahin Aybal başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Akkız, Mehmet Koç, İbrahim Ethem Gürsoy, Yunus Seven, Akın Alemdar, Şener Yıldız ve Ahmet Suat yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Mehmet Koç, CEO, Spor
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