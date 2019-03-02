Ogm Ormanspor'un Yeni Başkanı Şahin Aybal
46 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un 34. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şahin Aybal başkanlığa seçildi. Orman Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılan genel kurulda, Orman Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Aybal, kulübün yeni başkanı oldu.
Şahin Aybal başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Akkız, Mehmet Koç
, İbrahim Ethem
Gürsoy, Yunus Seven, Akın Alemdar, Şener Yıldız ve Ahmet Suat yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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